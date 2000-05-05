Marknad Bärbara datorer

Macbook Air M1

Bärbara datorer Publicerad igår 18:25
Utgångspris: 5 000 kr
Antal bud: 0 st
pålis
Stockholm, Inom tullarna
Skickas & Avhämtning
4

En silverfärgad Apple Macbook Air M1 i mycket gott skick, 8GB RAM och 256GB SSD. Fabriksåterställd med utloggat Apple ID och Find My. Sitter en retro Apple-logga på ovansidan som lätt kan tas bort om man inte vill ha.

Alla originaltillbehör ingår: USB-C till USB-C laddningskabel och strömadapter samt originalkartong. Har även kvar ytterkartongen så det är ganska lätt att skicka.

Bud börjar på 5 000 kr. Kan som sagt skickas eller hämtas i Stockholm (inom tullarna).

