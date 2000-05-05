Macbook Pro + Stationär dator

Hallå alla Sweclockers!

Säljer två objekt, en stationär och en bärbar dator, eftersom jag bytt upp mig. Specs som följer:

Bärbar dator

MacBook Pro Retina 13” (Early 2015)

Bärbar, väl omhändertagen MacBook Pro med Retina-skärm (2560×1600) och Intel Core i5 2,7 GHz (Turbo Boost upp till 3,1 GHz). Har haft skärmskydd på sig sen start, så inga som helst skador utom mindre tecken till användning. 8 GB RAM och 256 GB SSD.

﻿Grafikdel är Intel Iris Graphics 6100. ﻿Bifogar skärmbild från ströminställningarna (detta är innan batterihälsa kan ses i inställningarna). Notera att batteriet är relativt billigt att byta jämfört med moderna modeller, och kan göras själv. MagSafe 2-laddare﻿ ﻿medföljer.

Anslutningar: 2×Thunderbolt 2, 2×USB 3, HDMI, SDXC-kortläsare, MagSafe 2-laddning.

Enkel laptop för studier! ﻿Levereras självfallet återställd. Både kartong och kvitto finns, har ägt sen inköpsdatumet. Kan skickas med frakt eller hämtas i Malmö.

Sationär dator

Chassi Fractal Design Define Nano S

Moderkort ASUS ROG STRIX Z370-I Gaming - mITX / Z370

Processor Intel Core i5 8600K 3.6 GHz 9MB

RAM Corsair 16GB (2-KIT) DDR4 3000Mhz Vengeance LPX

Grafikkort EVGA GeForce GTX 1080 Ti 11GB FTW3 GAMING

PSU Corsair RM650X RMX 650W

Kylare Noctua NH-U14S + 2 Fractal Design PWM-fläktar 140 mm och 1 Noctua NF-A15 PWM

Lagring Hade en 2TB HDD som tyvärr gått sönder

Samtliga kvitton finns, liksom lådaor till näst intill alla delar. Hämtas helst i Malmö.

Kör budgivning t.o.m kl 18.00 16/8, dessutom 30 minuters anti-snipe (d.v.s bud kan komma in senare om inom 30 minuter). Förbehåller mig rätten att sälja till den jag vill!

Kör hårt! 😁