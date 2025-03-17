Asus RTX 4060 Dual OC

Säljer mitt Asus 4060 Dual OC pga uppgradering till 9070xt. Fabriksöverklockat, men har aldrig rört OC/UV själv. Jag köpte det själv nytt i November 2024. Har används rätt flitigt till Marvel Rivals, CS2 etc. Har aldrig haft någon sorts problem med det, går tyst i min mening och inget coilwhine vad jag kan höra. Byttes ut förra veckan.

https://www.inet.se/produkt/5414160/asus-geforce-rtx-4060-8gb...

Köpt på Amazon i November förra året, så det lär la finnas garanti etc kvar. Prioriterar folk som vill mötas i centrala Göteborg för överlämningen, men om det ska skickas står köparen för frakt. Säljes i originallåda & ESD påse.

Betalas med Swish.