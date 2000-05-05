Acer Nitro 17 AN17-42 / 17,3" / RTX4070 / R9-8945HS / 16GB / 1TB

Säljer bärbar dator som är väldigt sparsamt använd, den åkte in på garantiärende (fel på batteriet) och jag byggde en stationär istället då jag inte kunde vänta i flera månader på verkstaden.

Den har ankommit till butiken igen så nu lägger jag upp en annons lite i förtid, den var helt fri från synliga användningstecken när jag lämnade in den så jag antar att det är så fortfarande.

Bilder kommer att laddas upp imorgon efter jag har hämtat den, den kommer komplett i originalkartong.

Passar förhoppningsvis väl till någon som julklapp eller bara för någon som vill kunna spela med ordentlig FPS.

Garanti finns fortfarande fram tills 1:a april 2026.

Bud från 7000kr, hämtas i Gustavsberg men kan fraktas om köparen står för frakten.

Allt gott,

Jeremy