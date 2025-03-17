Vattenkyld Gamingdator 12900K + RTX 3080 m.m

Case Lian Li V3000 Plus White

CPU Intel Core i9 12900K Alder Lake +

Thermalright contact frame; https://www.dustinhome.se/product/5011348868/cpu-contact-fram...

GPU: Nvidia ASUS RTX 3080 STRIX

Mobo: ASUS MAXIMUS Z690 HERO

Ram: Corsair 32GB DDR5 6400MHz CL32 Dominator Platinum

PSU: BeQuiet Dark Power PRO 12 1500W

Fans: x12 Lian Li UNI FAN SL120 Infinity

x1 Lian Li UNI FAN SL140 Infinity

Cablemods extension cables i svartvitt.

Vattenkylningsdelar:

CPU Vattenblock: EK-Quantum Velocity² D-RGB - 1700 Nickel + Acetal

https://www.inet.se/produkt/5323692/ek-quantum-velocity-d-rgb...

Gpu vattenblock: EK-Quantum Vector²

https://www.inet.se/produkt/5323832/ek-quantum-vector-strix-r...

Radiatorer: 3x420 EK-Quantum Surface P480M White

https://www.inet.se/produkt/5323996/ek-quantum-surface-p480m-...

Vattentank: HEATKILLER® Tube 200 D5

https://shop.watercool.de/HEATKILLER-Tube-200-D5_1

PUMP: Aqua Computer D5 NEXT pump:

https://shop.aquacomputer.de/Water-Cooling/Pumps-Accessories/...

Flödesmätare:Aqua Computer Flow sensor high flow NEXT

https://shop.aquacomputer.de/Monitoring-and-Controlling/Senso...

Fittings och kopplingar:

Divserse EK-Quantum Torque. Det är installerat en tappkran längst ner i chassit för att enkelt kunna tömma systemet på vatten.

Saker som skickas med:

¤HEATKILLER High Luminous aRGB LED Stripe S att sätta i vattentanken som jag aldrig kom till skott med att göra.

https://shop.watercool.de/HEATKILLER-High-Luminous-aRGB-LED-S...

¤ Barrow slang kapare

https://shop.watercool.de/Barrow-Schlauchschneider

¤ EK-Loop Leak Tester Flex

https://www.inet.se/produkt/5323878/ek-loop-leak-tester-flex

¤ En helt ny uppsättning oavänd slang EK-Loop Soft Tube 12/16mm 3m

¤ x2 EK-CryoFuel Navy Blue (Premix 1000ml) som räcker för ett helt byte.

¤ En oanvänd EK-Loop D5 G3 PWM vattenpump som jag har haft som reserv. https://www.inet.se/produkt/5331486/ek-loop-d5-g3-pwm-moto

¤Påfyllningsflaska

¤ En oanvänd be quiet! 12VHPWR CPH-6610 kabel för framtida upgraderingar då nätagget inte har native 12VHPWR kabel.

¤En oanvänd uppsättning värmedynor till GPU:ns luftkylare om man skulle vilja byta.

https://www.amazon.se/-/en/EC360%C2%AE-14-5W-Thermal-3080TI-S...

OBSERVERA:

Chassit med samtliga komponenter i är oerhört tungt. Bara chassit när det är helt tomt väger 30KG krävs att tänka på vid upphämtning.

Datorn säljs UTAN anti sag-stöd för GPU:n och ingen SSD medföljer.

Kartonger finns kvar till det mesta

Erhåller mig rätten att sälja till vem jag vill och när jag vill.

Datorn finns att hämta i Västerort Stockholm

Betalning sker med swish.

Bara att höra av dig om du har några frågor.