Vattenkyld Gamingdator 12900K + RTX 3080 m.m
Case Lian Li V3000 Plus White
CPU Intel Core i9 12900K Alder Lake +
Thermalright contact frame; https://www.dustinhome.se/product/5011348868/cpu-contact-fram...
GPU: Nvidia ASUS RTX 3080 STRIX
Mobo: ASUS MAXIMUS Z690 HERO
Ram: Corsair 32GB DDR5 6400MHz CL32 Dominator Platinum
PSU: BeQuiet Dark Power PRO 12 1500W
Fans: x12 Lian Li UNI FAN SL120 Infinity
x1 Lian Li UNI FAN SL140 Infinity
Cablemods extension cables i svartvitt.
Vattenkylningsdelar:
CPU Vattenblock: EK-Quantum Velocity² D-RGB - 1700 Nickel + Acetal
https://www.inet.se/produkt/5323692/ek-quantum-velocity-d-rgb...
Gpu vattenblock: EK-Quantum Vector²
https://www.inet.se/produkt/5323832/ek-quantum-vector-strix-r...
Radiatorer: 3x420 EK-Quantum Surface P480M White
https://www.inet.se/produkt/5323996/ek-quantum-surface-p480m-...
Vattentank: HEATKILLER® Tube 200 D5
https://shop.watercool.de/HEATKILLER-Tube-200-D5_1
PUMP: Aqua Computer D5 NEXT pump:
https://shop.aquacomputer.de/Water-Cooling/Pumps-Accessories/...
Flödesmätare:Aqua Computer Flow sensor high flow NEXT
https://shop.aquacomputer.de/Monitoring-and-Controlling/Senso...
Fittings och kopplingar:
Divserse EK-Quantum Torque. Det är installerat en tappkran längst ner i chassit för att enkelt kunna tömma systemet på vatten.
Saker som skickas med:
¤HEATKILLER High Luminous aRGB LED Stripe S att sätta i vattentanken som jag aldrig kom till skott med att göra.
https://shop.watercool.de/HEATKILLER-High-Luminous-aRGB-LED-S...
¤ Barrow slang kapare
https://shop.watercool.de/Barrow-Schlauchschneider
¤ EK-Loop Leak Tester Flex
https://www.inet.se/produkt/5323878/ek-loop-leak-tester-flex
¤ En helt ny uppsättning oavänd slang EK-Loop Soft Tube 12/16mm 3m
¤ x2 EK-CryoFuel Navy Blue (Premix 1000ml) som räcker för ett helt byte.
¤ En oanvänd EK-Loop D5 G3 PWM vattenpump som jag har haft som reserv. https://www.inet.se/produkt/5331486/ek-loop-d5-g3-pwm-moto
¤Påfyllningsflaska
¤ En oanvänd be quiet! 12VHPWR CPH-6610 kabel för framtida upgraderingar då nätagget inte har native 12VHPWR kabel.
¤En oanvänd uppsättning värmedynor till GPU:ns luftkylare om man skulle vilja byta.
https://www.amazon.se/-/en/EC360%C2%AE-14-5W-Thermal-3080TI-S...
OBSERVERA:
Chassit med samtliga komponenter i är oerhört tungt. Bara chassit när det är helt tomt väger 30KG krävs att tänka på vid upphämtning.
Datorn säljs UTAN anti sag-stöd för GPU:n och ingen SSD medföljer.
Kartonger finns kvar till det mesta
Erhåller mig rätten att sälja till vem jag vill och när jag vill.
Datorn finns att hämta i Västerort Stockholm
Betalning sker med swish.
Bara att höra av dig om du har några frågor.