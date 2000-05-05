Mini PC setup med EGPU och GPU (GMKtec K8 Plus och 4070Ti Super)

Hej!

Nu ska denna riggen få chans att byta ägare. Setupen har varit ansluten till 4k TV och jag är väldigt imponerad utav prestandan man får av denna kompakta lösning. Setupen består av mini PC och ett 4070ti Super med eGPU Oculink (PCIe 4.0 x4). Väl avvägt för att maximera GPU prestanda. Bättre GPU typ 4090 så blir bandbredden en flaskhals för prestanda.

Det som säljes är Mini PC, eGPU, GPU. Samtliga kommer med original förpackningar och original tillbehör, elektroniska kvitton finns för mini pc och egpu:

Mini PC: GMKtec K8 Plus 32GB DDR5 5600MHz 2TB + 1TB.

https://www.techpowerup.com/cpu-specs/ryzen-7-8845hs.c3400

Egpu: är en AOOSTAR AG02 egpu med oculink och Usb4 med 800W Power Supply.

https://aoostar.com/products/aoostar-ag01-egpu-dock-with-ocul...

GPU: MSI GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC

Säljer med fördel allt i ett packet men det går även bra att bjuda på enskilda delar. Säljer till vem jag vill. Blir det inte en rimligt nivå på priserna kommer jag att avstå från att sälja.

GMKtrec K8 Plus: start bud 4500kr

AOOSTAR AG02: start bud 1500kr

4070Ti Super Ventus 2x OC: start bud 5000kr

Allt säljes för 10000kr exklusive frakt, för det priset kan du inte bygga en PC som slår prestandan som detta levererar.