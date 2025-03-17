Speldator GTX 1080, Ryzen 7 3700X, 16GB
Pris: 4 000 kr
- Chassi: Montech X3 Mesh
Köpte en nybyggd dator här på Sweclockers för några månader sen men ska nu flytta. Den har använts väldigt sparsamt men funkar fint.
- Grafikkort: NVIDIA GeForce GTX 1080
- Processor: AMD Ryzen 7 3700X
- Minne: G Skill Ripjaws 3200 16Gb
- Lagring 1Tb M.2 Nvme
- Moderkort: gigabyte b450m
- Nätaggregat: 620w
- Kylning Corsair All In One
- Operativsystem: Windows 11 Home aktiverat, nyckel medföljer
Hämtas helst i centrala Stockholm men skulle ev. kunna skicka den med mot förskottsbetalning + frakt.
Skulle även kunna tänka mig att lägga till mellanskillnad och byta mot en bättre laptop.