Speldator GTX 1080, Ryzen 7 3700X, 16GB

Köpte en nybyggd dator här på Sweclockers för några månader sen men ska nu flytta. Den har använts väldigt sparsamt men funkar fint.

- Chassi: Montech X3 Mesh

- Grafikkort: NVIDIA GeForce GTX 1080

- Processor: AMD Ryzen 7 3700X

- Minne: G Skill Ripjaws 3200 16Gb

- Lagring 1Tb M.2 Nvme

- Moderkort: gigabyte b450m

- Nätaggregat: 620w

- Kylning Corsair All In One

- Operativsystem: Windows 11 Home aktiverat, nyckel medföljer

Hämtas helst i centrala Stockholm men skulle ev. kunna skicka den med mot förskottsbetalning + frakt.

Skulle även kunna tänka mig att lägga till mellanskillnad och byta mot en bättre laptop.