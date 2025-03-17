Marknad Bärbara datorer

Lenovo LOQ 15

Publicerad idag 12:47
Utgångspris: 4 000 kr
Antal bud: 0 st
Stockholm, Salem
Hejsan har en laptop som inte används har installerat en helt ny Windows 11 retail kopia på den och laddat ner drivrutiner tänkte se om jag kan bli av med den.

specs
------------
AMD Ryzen™ 7 7435HS processor
512 GB SSD & 24 GB DDR5 RAM
NVIDIA® GeForce RTX™ 4050
144 Hz 15,6" FHD-skärm (1920x1080)
Tangentbord som är redo för gaming

