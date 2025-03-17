Lenovo LOQ 15
specs
Hejsan har en laptop som inte används har installerat en helt ny Windows 11 retail kopia på den och laddat ner drivrutiner tänkte se om jag kan bli av med den.
AMD Ryzen™ 7 7435HS processor
512 GB SSD & 24 GB DDR5 RAM
NVIDIA® GeForce RTX™ 4050
144 Hz 15,6" FHD-skärm (1920x1080)
Tangentbord som är redo för gaming