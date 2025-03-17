Marknad Grafikkort

RTX-4070-Ti-SUPER-16G-GAMING-X-SLIM

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Grafikkort Publicerad idag 18:39
Utgångspris: 6 500 kr
Antal bud: 3 st
OBS! Bud är inte bindande

Logga in för att lägga ett bud.

Profilbild av Fry0945
Fry0945 (Stellan)
Medlem sedan
Okt 2019
Foruminlägg
113
Annonser
11
Marknadsbetyg
-
Skicka meddelande
Stockholm, Stockholm
Skickas & Avhämtning
Kvitto finns
3

Hejsan!

Jag säljer nu mitt https://www.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-4070-Ti-SUPER-1...
efter videominnesuppgradering till ett RTX 3090. Det finns i Stockholm att hämta.

Jag kan även tänka mig ett byte mot RTX 3090.

Rapportera
Kommentarer till annonsen (3)
Läs fler kommentarer