RTX-4070-Ti-SUPER-16G-GAMING-X-SLIM
Säljes Grafikkort Publicerad idag 18:39
Utgångspris: 6 500 kr
Antal bud: 3 st
Jag säljer nu mitt https://www.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-4070-Ti-SUPER-1...
Hejsan!
efter videominnesuppgradering till ett RTX 3090. Det finns i Stockholm att hämta.
Jag kan även tänka mig ett byte mot RTX 3090.