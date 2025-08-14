mITX AM4 PicoPSU

Säljer nu komplett AM4-bygge inkl. 150W adapter från Leicke. Finns många användningsområden för den här lilla härligheten. Testat både Linux och nu senast Windows för lättare gaming, t.ex. Overcooked på TVn. Har använts väldigt sparsamt. Allting är helt och rent, vissa originalförpackningar finns. Fråga för mer info.

ASUS ROG STRIX B550-I GAMING

AMD Ryzen 5 5600G

Corsair Vengeance LPX 3600 (2x8GB)

Kingston SSD 128GB

PicoPSU-150-XT

LEICKE 150W

Moderkortet sitter i dagsläget monterat på ett Phanteks Dual System Upgrade Kit vilket möjliggör enkel montering t.ex. under skrivbordet eller inuti tv-bänken eller liknande.

Har ingen brådska att sälja detta, men skulle det bli budgivning återkommer jag med en stopptid.