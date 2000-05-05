Mobo Ram och CPU kit

Har lite delar som blev över sen senaste bygget, kollar intresse och säljer gärna allt tillsammans.

Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 FURY Beast Vit AMD EXPO/XMP 3.0

GIGABYTE B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE Motherboard

AMD Ryzen 5 7600X (6 Cores/12 Threads, 105W TDP, AM5 Socket

Allt är nytt och oanvänt, i original förpackningar, 5000kr för allt.

Har även en 7800x3d som satt i min rigg men nu fått ge plats för ny CPU.

Om man är mer intresserad utav den så är priset 6600kr för allt med 7800x3d istället för 7600x.

7800x3d ligger inte i orginal låda då den ej finns kvar, kommer från en prebuild. 78003xd har körts stabilt i -30 Curve med FCLK 2100 MHz. Det är 7800x3d som är på bild.

Har även en Noctua NH-U12S som var tänkt att användas till ovan, även denna oanvänd. 500kr för den.

Kvitto finns på Noctua kylare, ram, mobo och 7600x.

PMa vid intresse eller skriv i tråden.