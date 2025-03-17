Datacolor Spyder X2 Elite Nypris 2890kr

Mycket gott skick

Datacolor Spyder X2 Elite för kalibrering av bildskärm.

Använd bara 1 gång!

( Har ca 1950 Positiva omdömen på tradera du kan känna dig trygg att köpa från mig )

ANPASSNINGSBAR KALIBRERING: För användare som vill ha mer avancerade kalibreringsfunktioner erbjuder X2 Elite Video & Cinema Targets (Rec. 709, Rec. 2020), Advanced Display Mapping & Analysis, obegränsade kalibreringsinställningar, Soft Proof och StudioMatch för kalibrering av flera bildskärmar.

NYTT ANVÄNDARGRÄNSSNITT: Spyder X2 Elites omarbetade programvara ger ett renare och mer överskådligt användargränssnitt (UI).

FÖR FOTON & VIDEOR: Perfekt för både foto- och videoproduktion - perfekt för hybridfotografering (foto+video).

FRÅN NOVIS TILL EXPERT: X2 Elite har funktioner för olika kunskapsnivåer/behov - från kalibreringsförinställningar som rekommenderas av experter för att hjälpa nya användare till mer avancerade, anpassade färgkontroller där du kan definiera dina egna parametrar.

LÄTT ANSLUTNING: Inbyggd USB-C-anslutning. Inkluderar även en USB-A-adapter för extra bekvämlighet.