Amd ryzen 9800x3d (ny)

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Processorer Publicerad idag 20:26
Utgångspris: 5 000 kr
Antal bud: 0 st
OBS! Bud är inte bindande

nattanoj
Jul 2022
19
7
Dalarna, Horndal
Skickas & Avhämtning
Kvitto finns
Säljer min 9800x3d som är inköpt hos inet för 3 veckor sedan ungefär. Så den är i princip helt ny, endast testad i olika spel.

Inge fel alls på den.

Är nämligen så att jag inte har nytta av 800+ fps i cs när jag bara kör 240hz skärm. Så det är alldeles för mycket för mig. Därav säljer jag den, cpun är max använd 5 dagar, har bara stått sedan dess.

Kör budgivning på cpun, skickas i org kartong. Kommer inte sälja vid skambud.

Kan skickas eller hämtas. Swish betalning gäller oavsett!

