Razer Deathadder V2 Pro Trådlös Gaming Mus NYTT!

Säljes Mus & tangentbord Publicerad igår 21:07
Pris:  799 kr
The Cleaner Swe (Håkan)
Stockholm, Haninge
Skickas
Helt nytt aldrig uppackad har legat i byrålådan några år!

Razer Deathadder V2 Pro trådlös gaming Mus. Denna mus har Razer Hyperspeed Wireless-teknologi för snabb anslutning. Den har även Razer Focus+ 20K DPI optisk sensor och Razer optiska musbrytare. Musen har 3 anslutningslägen och en ergonomisk form. Batteriet räcker upp till 70 timmar.

Pris ink frakt

( Trygg affär då jag har över 1950 positiva omdömen på tradera )

