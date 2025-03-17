Marknad Ljud

Logitech Z623 säljes, nyskick & kvitto

Publicerad idag 00:44
Pris:  1 100 kr
Björne41 (Björne)
Jan 2024
8
2
-
Stockholm
Kvitto finns
Säljer Logitech-högtalarsystem med två satellithögtalare och en subwoofer. Köpta för c:a en vecka sedan för 1790 kr. Förpackning, kvitto, o.dyl. finns. Mycket bra bas och funkar bra till att titta på film. Säljes för 1 100 kr.

