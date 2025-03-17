MSI GeForce RTX 4090 24GB GAMING X TRIO

Säljer mitt 4090 pga uppgradering.

ENDAST UPPHÄMTNING Jag tyvärr har ingen låda till Grafikkortet pga att det satt i en färdigbyggd dator så jag har ingen möjlighet att skicka kortet säkert. Kortet finns i Mölndal utanför Göteborg.

Aldrig haft några problem med kortet, det har lite lågt coilwhine men inget som stört mig.

Kortet har garanti till 2026‑04‑18 och jag har kvitto.

Bara att höra av er om ni har några frågor.