Säljer min skärm då jag uppgraderat till OLED

ENDAST UPPHÄMTNING Har inte kvar kartongen till skärmen så jag kan inte skicka den på ett säkert sätt. Skärmen finns i Mölndal utanför Göteborg.

Aldrig haft några problem med skärmen men den har ett svagt coilwhine, inget jag stört mig på när jag suttit framför den med hörlurar.

Specifikationer: https://www.inet.se/produkt/2221501/dell-32-g3223d-qhd-ips-165-hz-hdr-usb-c#specifikationer

Har Garanti till 2026‑05‑09, Kvitto finnes.

Strömkabel till skärmen kommer med om det önskas