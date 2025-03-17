Dell 32" G3223D QHD IPS 165 Hz HDR USB-C
Annonsen är verifierad via
Pris: 2 000 kr
0
Säljer min skärm då jag uppgraderat till OLED
ENDAST UPPHÄMTNING Har inte kvar kartongen till skärmen så jag kan inte skicka den på ett säkert sätt. Skärmen finns i Mölndal utanför Göteborg.
Aldrig haft några problem med skärmen men den har ett svagt coilwhine, inget jag stört mig på när jag suttit framför den med hörlurar.
Specifikationer: https://www.inet.se/produkt/2221501/dell-32-g3223d-qhd-ips-165-hz-hdr-usb-c#specifikationer
Har Garanti till 2026‑05‑09, Kvitto finnes.
Strömkabel till skärmen kommer med om det önskas