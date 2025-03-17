Söker ett radeon grafikkort
Annonsen är verifierad via
Köpes Grafikkort Publicerad idag 12:56
Pris: 2 000 kr
Västra Götaland, Hjo
Skickas & Avhämtning
5
Någon som har ett Radeon 6700 xt,6800 eller liknande för en vettig peng?
- idag 13:41Har du något bud? Har ingen aning vad det är värt då det varit undanlagt ett tag. :)
- idag 13:31Vad har du tänkt för pris?
- idag 13:31Vad har du tänkt för pris?
- idag 13:22Jag har detta i Göteborg: https://www.inet.se/produkt/5413316/sapphire-radeon-rx-6700-xt-12gb-pul...
- idag 13:00Jag har detta i Stockholm! 🙂 https://www.inet.se/produkt/5412244/sapphire-radeon-rx-6700-xt-12gb-...
- Lurad på CS-skin – får upprättelse i domstol31
- Dagens fynd — Diskussionstråden54k
- Garanti nekad på NVMe hos Inet p.g.a. borttaget klistermärke118
- Battlefield 6966
- Epics antifusk portat till ARM13
- Ny dator/uppradering av dator efter 5 år1
- Övriga Fynd – Diskussionstråd2,5k
- Bigscreen Beyond 2!47
- Halebop Fiberbredband35
- Operativsystem för svensson178
Senaste privatannonserna
- Säljes ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi OC HDMI 3xDP 16GB
- Köpes Söker ett radeon grafikkort
- Säljes Lenovo LOQ 15
- Säljes Dell 32" G3223D QHD IPS 165 Hz HDR USB-C
- Säljes MSI GeForce RTX 4090 24GB GAMING X TRIO
- Säljes Noctua fläktar//R7 3700x//ASUS ROG Strix B450-F//DDR4 3200MHz 32GB//Corsair RM750x
- Säljes Logitech Z623 säljes, nyskick & kvitto
- Säljes Razer Deathadder V2 Pro Trådlös Gaming Mus NYTT!
- Säljes CableMod kabelkit
- Säljes Datacolor Spyder X2 Elite Nypris 2890kr
Nytt i testlabbet
Tester av grafikkort, processorer m.m.
- Fractal Design Scape – en stark hörlursdebut48
- Samsung Galaxy Z Fold 7 – den bästa hittills48
- Snabbtest: Nvidia Smooth Motion med Geforce RTX 409027
- Nothing Phone 3 – rolig och snygg31
- Samsung mot Kingston – test av PCI Express 5.0 SSD44
- Roundup: Sex luftkylare utmanar kylarkungen Noctua75
- Radeon RX 9060 XT: Prisvärt kort för budgetbyggaren177
- Nvidia Geforce RTX 5060: Bäst, men otillräcklig131
- HAVN HS 420 VGPU – En briljant chassidebut36
- Doom: The Dark Ages - Strålspårad köttfärs från helvetet125
Externa nyheter
Spelnyheter från FZ
- CoD: Black Ops 7 skruvar upp säkerheten – Secure Boot och TPM 2.0 krävs idag
- Kommer Paladin till Diablo IV? Tecken har hittats idag
- PUBG: Battlegrounds har snart gjort sitt på PS4 och Xbox One igår
- Spider-Man och Mortal Kombat ansluter till PS Plus igår
- Rapport: 80 % har stött på fuskare i online-spel igår