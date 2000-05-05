Kollar här om någon vill köpa en ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi OC HDMI 3xDP 16GB som jag ej hann avbryta order på.

Kollar här om någon vill ta över den istället för returneras.

Kvitto finns.

Nypris 9240kr

Finns i Malmö med omnejd för avhämtning eller skickas.