Lenovo LOQ Gaming Ryzen 7 16GB 1000GB SSD RTX 4060 165Hz 16" (82xu0022mx)

Säljer min laptop då jag knappt använder den.

Jag vet inte var jag gjort av lådan så avhätmning föredras. Får jag ett bra bud kanske jag kan leta upp den och skicka.

Inköpt från Dustin 11 jan. 2024

Jag har uppgraderat datorn till 32GB RAM och med en extra disk:

RAM

DISK

Övriga Specfikationer finns här: https://www.inet.se/produkt/1974699/lenovo-loq-gaming-ryzen-7-16gb-1tb-rtx-4060

Datorn har några skönhetskavanker under från när jag uppgraderade den men är i övrigt i fint skick.

Hör av er om ni har några frågor eller vill ha bilder. Jag kommer bara att sälja datorn om jag får ett bud som känns rimligt.