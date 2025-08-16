Kraftfull gamingdator säljes

Hej,

Säljer min gamingburk för jag ska bli trädkramare!

Specifikationer:

Lian Li PC-O11 Dynamic / Tempered Glass - Vit

Lian Li UNI FAN SL INF / PWM / 120mm / RGB / Kontroller / 3-pack

Arctic Liquid Freezer II 360

Seasonic Focus GX 850W

ASUS ROG Strix X670E-F Gaming WIFI

Kingston 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL36 FURY

Samsung 980 Pro series SSD 2TB M.2 (MZ-V8P2T0)

PowerColor Radeon 7800 XT Hellhound 16GB

AMD Ryzen 7 7800X3D 4. 2GHz 104MB

Inhandlades November 2023 för 26.500:-

Klarar av alla spel utan problem 1440p med mycket bra fps.

Frågor? Släng iväg ett meddelande här så kan vi ta det vidare.

Allt gott!