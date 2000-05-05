2 olika 4K-skärmar, separat el tillsammans

Den ena är en Samsung U32J590UQR. 3600 kr typ på Amazon.se vilket är enda nypriset i Sverige jag fann.

Börjar gärna på 1600 kronor för den.

Andra skärmen är en Philips 276E8V, en enkel 4K-skärm, som tyvärr INTE går att montera på stativ då foten sitter fast permanent. Den är så gammal att jag inte tror den går att köpa ny.

Där tänker jag 500 kronor, 2000 om du tar båda skärmarna.

Sedan ett Deltaco-stativ för två skärmar, gasdrivet och tänkt att fästas på skrivbord, inte i vägg. Kostade typ 800 kronor för tre år sedan så det kan bli gratis om du tar båda skärmarna.

Självklart finns elsladdar och HDMI till båda skärmarna, men om jag inte hittar HDMI-sladd till en av dem, så säger jag till innan upphämtning så ingen blir sur.

Är lite upptagen och har inte ork att paketera för post, men kartonger finns till skärmar vid upphämtning (bor södra Stockholm, nära E20).

Båda skärmarna användes senast i år, inga färgfel eller döda pixlar.