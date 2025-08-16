Stationär dator. R5 7600, RTX 4060 och 32 GB RAM
Logga in för att lägga ett bud.
Säljer speldator som jag satte ihop förra våren. Fungerar utmärkt!
Processor: Ryzen 5 7600
Kylning: be quiet! Pure Rock Slim 2
RAM: Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz CL36
Moderkort: ASUS Prime B650M-A WIFI II
Grafikkort: MSI RTX 4060 8GB Ventus 2X Black OC
Lagring: 2TB Kingston NV2 M.2 NVMe Gen 4 SSD
Nätaggregat: 650W Corsair CV650 Dual EPS
Chassi: Zalman Z1 Iceberg - Svart
Windows 11 Home licens ingår.
Kvitto finns för samtliga komponenter. Samtliga delar utom chassit är köpta från Inet i april 2024.
Budgivning fram till lördag 30/8 i första hand. Vid ett bra bud kan jag komma att avsluta i förtid.
Det är möjligt att köpa datorn utan grafikkortet (-1500kr i så fall), men jag säljer inga enskilda komponenter.
OBS: Datorn måste hämtas i Uppsala. Helg eller kvällstid.