Stationär dator. R5 7600, RTX 4060 och 32 GB RAM

Säljes Stationära datorer Publicerad 2025-08-16
Högsta bud: 6 000 kr
Antal bud: 6 st
Uppsala, Uppsala
Avhämtning
Kvitto finns
8

Säljer speldator som jag satte ihop förra våren. Fungerar utmärkt!

Processor: Ryzen 5 7600

Kylning: be quiet! Pure Rock Slim 2

RAM: Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz CL36

Moderkort: ASUS Prime B650M-A WIFI II

Grafikkort: MSI RTX 4060 8GB Ventus 2X Black OC

Lagring: 2TB Kingston NV2 M.2 NVMe Gen 4 SSD

Nätaggregat: 650W Corsair CV650 Dual EPS

Chassi: Zalman Z1 Iceberg - Svart

Windows 11 Home licens ingår.

Kvitto finns för samtliga komponenter. Samtliga delar utom chassit är köpta från Inet i april 2024.

Budgivning fram till lördag 30/8 i första hand. Vid ett bra bud kan jag komma att avsluta i förtid.

Det är möjligt att köpa datorn utan grafikkortet (-1500kr i så fall), men jag säljer inga enskilda komponenter.

OBS: Datorn måste hämtas i Uppsala. Helg eller kvällstid.

