Köpes 7800x3D eller 9800x3D dator utan grafikkort

Jag är ute efter en komplett dator utan grafikkort eller mestadels komplett dator/kit med 7800x3D eller 9800x3D som processor. Jag brukar köpa nytt men tänkte se om någon satt på något de ville sälja för ett bra pris så att man kunde få mer för mindre.

Jag kan tänka mig att köpa inkl. grafikkort om det sitter ett 4090/5070ti/5080/5090 i den och priset är rätt annars utan.

Jag vill kunna hämta upp i närheten av Gävle.