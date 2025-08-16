Marknad Stationära datorer

Serverdator med AM4, 10 Gbit LAN och 64 GB ECC – perfekt för homelab eller NAS

Publicerad 2025-08-16
Specifikationer:

  • CPU: AMD Ryzen 7 1700 (8 kärnor / 16 trådar)

  • RAM: 64 GB UDIMM ECC-minne (serverklassat, perfekt för ZFS/Proxmox)

  • Nätverk: Intel 82599 10 Gbit SFP+

  • Moderkort: Gigabyte B450M DS3H med senaste BIOS (F67g), stödjer Ryzen 5000-serien

  • Grafikkort: Nvidia GT 430

  • Lagring: Samsung 970 Pro 1 TB NVMe, se kommentar*

  • Chassi: Fractal Design Core 1100 (HDD bracket saknas)

  • Nätaggregat: Corsair TX550M 550W 80+ Gold modulärt (kablar saknas, nya går att köpa online för en liten peng)

*NVMe-disken följer med, men dyker inte upp i UEFI/Ubuntu Server install – ej felsökt vidare.

Finns i Malmö – kan skickas mot fraktkostnad.

