Serverdator med AM4, 10 Gbit LAN och 64 GB ECC – perfekt för homelab eller NAS
Specifikationer:
CPU: AMD Ryzen 7 1700 (8 kärnor / 16 trådar)
RAM: 64 GB UDIMM ECC-minne (serverklassat, perfekt för ZFS/Proxmox)
Nätverk: Intel 82599 10 Gbit SFP+
Moderkort: Gigabyte B450M DS3H med senaste BIOS (F67g), stödjer Ryzen 5000-serien
Grafikkort: Nvidia GT 430
Lagring: Samsung 970 Pro 1 TB NVMe, se kommentar*
Chassi: Fractal Design Core 1100 (HDD bracket saknas)
Nätaggregat: Corsair TX550M 550W 80+ Gold modulärt (kablar saknas, nya går att köpa online för en liten peng)
*NVMe-disken följer med, men dyker inte upp i UEFI/Ubuntu Server install – ej felsökt vidare.
Finns i Malmö – kan skickas mot fraktkostnad.