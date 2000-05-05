Dell Latitude i7/16GB/512GB / Thinkpad X1 Carbon

Hej! Har Dell Latitude laptops & en Thinkpad X1 Carbon Gen 7 till salu.

Datorerna kommer med Windows 11 Pro installerade & aktiverade genom licenserna som är bundna till dom.

Laddare medföljes till samtliga.

Kylpastan byts ut (MX-4) på alla innan försäljning.

PM för mer info & bilder.

Kan skickas eller hämtas i centrala Örebro.

———————————————————

3st Dell Latitude 7490.

2st har nedanstående specs och "Excellent" batterihälsa enligt BIOS, och 1st har liknande specs förutom att det är en i5 istället för i7 samt att den har "Good" batterihälsa

Intel(R) Core i7-8650U 1,90GHz vPro (4 kärnor/8 trådar, Max Turbo Frekvens. 4,2GHz)

16GB DDR4 2400MHz

512GB SSD

14" skärm Full HD 1920 x 1080 upplösning

Pris: 2250 kr för dom med i7 och 2000 kr för den med i5.

———————————————————

Dell Latitude 7400

Intel® Core™ i7-8665U vPro Processor

24GB RAM

Samsung PM981a NVMe 512GB SSD

14" Full HD (1080p) skärm

Batterihälsa "Excellent" enligt BIOS.

Pris: 2450 kr

———————————————————

Dell Latitude 7310 (Carbon Fiber-chassi)

Intel® Core™ i5-10210U 1.60 GHz

8GB DDR4 (Fastlött)

KIOXIA 256GB NVMe SSD

13,3" Full HD (1920x1080) IPS, 300 nits, ca 72% sRGB

Batterihälsa "Good" enligt BIOS.

Pris: 2200 kr

———————————————————

Lenovo ThinkPad X1 Carbon (Gen 7)

Intel® Core™ i7-8565U Processor 1.80 GHz max turbo frekvens 4.60 GHz

16GB RAM

WDC PC SN730 NVMe 512GB SSD

14" Full HD (1080p) skärm

OBS: På denna är R knappen är nedtryckt men fungerar måste trycka lite hårdare. Samt så är E knappen lös/av, får inte in den

Pris: 2600 kr