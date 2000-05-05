Garderobsrensning vattenkylning, PCIe 5.0 nvme kort & Noctua NA-HC8 chromax.black

Rensar av lite vattenkylningsgrejer för att få plats hemma.

Skriver ihop en lista nedan men säkert glömt något:

Asus Rog PCIE 5.0 M.2 Card FOR THOSE WHO DARE

Noctua NA-HC8 chromax.black heatsink till Noctua NH-U12A

Aquacomputer Aquaero 5

Aquacomputer Octo

Aquacomputer Flow100 flödesmätare

EK Dual D5 pump top

EK Distro block

Okänd Alphacool mini reservoar (glas)

Heatkiller reservoir med D5 pump

Alphacool NexXxos XT45 420mm radiator

Alphacool NexXxos UT60 420mm radiator

Corsair Hydro X XR5 280mm radiator

Corsair Hydro X XR5 420mm radiator

2st EK Coolstream SE 360mm radiatorer

EK p360 vit multiport med två små hål i sidoshroud (dock bara kosmetiskt)

Blandat Koolance QD3 snabbkopplingar

2st Alphacool HF snabbkopplingar

Diverse Eiszapfen kopplingar,o-ringar,quantum kopplingar,slangklämmor,diverse kablage till Aquabus osv.