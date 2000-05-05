Garderobsrensning vattenkylning, PCIe 5.0 nvme kort & Noctua NA-HC8 chromax.black
Rensar av lite vattenkylningsgrejer för att få plats hemma.
Skriver ihop en lista nedan men säkert glömt något:
Asus Rog PCIE 5.0 M.2 Card FOR THOSE WHO DARE
Noctua NA-HC8 chromax.black heatsink till Noctua NH-U12A
Aquacomputer Aquaero 5
Aquacomputer Octo
Aquacomputer Flow100 flödesmätare
EK Dual D5 pump top
EK Distro block
Okänd Alphacool mini reservoar (glas)
Heatkiller reservoir med D5 pump
Alphacool NexXxos XT45 420mm radiator
Alphacool NexXxos UT60 420mm radiator
Corsair Hydro X XR5 280mm radiator
Corsair Hydro X XR5 420mm radiator
2st EK Coolstream SE 360mm radiatorer
EK p360 vit multiport med två små hål i sidoshroud (dock bara kosmetiskt)
Blandat Koolance QD3 snabbkopplingar
2st Alphacool HF snabbkopplingar
Diverse Eiszapfen kopplingar,o-ringar,quantum kopplingar,slangklämmor,diverse kablage till Aquabus osv.