m.2 Adapterkort. 2st chassin, hörlurar, gaming glasses. med mera.

Säljer saker som jag har liggande som bara tar upp plats och som jag gärna blir av med.

Det som jag har är följande: (Bilder finns på allt, men endast fem får som bekant plats i annonsen)

GUNNAR Gaming EyeWear Enigma Smoke - Amber. OBS: SÅLD

Chassi: Fraktal Define XL R2. (minus fläktar och skruvar till hårddiskvaggorna, och med en gummifot som har lossnat men medföljer lös) Fick med mig vid ett tidigare köp och har sedan dess fått stå och samla damm då det inte var chassit som jag behövde. Enligt tidigare ägare så fungerar inte ljuduttaget på chassifronten. Kan ej skickas.

Chassi: Phantecs Eclipse P400A.Phanteks chassit Komplett minus hårddiskvagga och tyvärr en saknad sidopanelsskruv. Kan skickas, men helst inte. Pga risken för skada, även om originalkartongen medföljer) Köpt på Webhallen 2020-08-19)

Akasa pci kort för att installera M.2 diskar. (se länk) OBS: SÅLD. pci kortet för m.2 enheter

Införskaffades när jag hade för få platser lediga för m.2 enheter och ville fylla upp. Har tyvärr inte kvitto på denna. Men den fungerade väl.

JBL bluetooth hörlurar JBL Tune 570BT. Utan active noice cancelling. Användes sparsamt tills dess att jag uppgraderade till ANC lurar. Men dock hade dessa väldigt bra ljud. medföljer en kort laddsladd. kvitto från Webhallen finns, införskaffades nov 2023 och slutade användas tidigt 2024. Kan skickas om köpare står för frakten.

Iiglo wallmount 32" till 65" Slim VESA... SÅLD

Finns att hämta i Kistaområdet (Husby) Är dock iväg på resa från Tisdag kl 10 till torsdag kväll kl 20.00

Pris är budgivning per grej. Jag kan inte påstå att jag har några särskilda ideér om pris. Så vettiga bud kommer att accepteras.

(Och ja, sakerna ser bättre ut IRL, med undantag kanske för Definechassit som jag inte orkade städa ordentligt)