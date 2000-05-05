Secret Lab Titan gamingstol

Pris: 2 495 kr
Skön stol men ska bygga hus och enligt frugan så 'får den där fula stolen inte följa med'.
Katt finns i hemmet så någon enstaka tråd har katten rivit upp men knappt märkbart.
Säljer även på blocket.
