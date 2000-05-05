Marknad Övrigt

Secret Lab Titan gamingstol

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Övrigt Publicerad igår 11:58
Pris:  2 495 kr
Profilbild av MoNkeY-05
MoNkeY-05 (Pelle)
Medlem sedan
Jul 2003
Foruminlägg
3435
Annonser
3
Marknadsbetyg
5,00 / 5
Skicka meddelande
Västra Götaland, Kärna
Avhämtning
0

Skön stol men ska bygga hus och enligt frugan så 'får den där fula stolen inte följa med'.

Katt finns i hemmet så någon enstaka tråd har katten rivit upp men knappt märkbart.

Säljer även på blocket.

Rapportera
Kommentarer till annonsen (0)
  • Bli först med att kommentera.
Läs fler kommentarer