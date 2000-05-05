Marknad Komponenter

Komponenter köpes: X870E ECLK moderkort, chassi, radiator (360/420), pump/res, nickle fittings (silver), mjuk ZMT slang, 120/140mm RGB fläktar

gustavius (Gustav)
Okt 2013
77
19
5,00 / 5
Stockholm, Vallentuna
2

Är på jakt efter följande grejer:

  • X870E moderkort (med ECLK stöd)

  • Chassi som är lätt att bygga i och kan ta flera radiatorer (t.ex. Lian Li O11D Evo XL / Havn HS 420)

  • Radiatorer till vattenkylning (360 eller 420)

  • Pump/res

  • Nickle fittings till custom loop (silver)

  • Mjuka rör till custom loop (mattsvart, t.ex. EK-Tube ZMT)

  • Svarta 120/140mm RGB fläktar

  • Kanske också en Aquacomputer high flow next

Hör av er via PM eller här i tråden om ni är intresserade och har något av ovanstående att erbjuda!

