Komponenter köpes: X870E ECLK moderkort, chassi, radiator (360/420), pump/res, nickle fittings (silver), mjuk ZMT slang, 120/140mm RGB fläktar
Är på jakt efter följande grejer:
X870E moderkort (med ECLK stöd)
Chassi som är lätt att bygga i och kan ta flera radiatorer (t.ex. Lian Li O11D Evo XL / Havn HS 420)
Radiatorer till vattenkylning (360 eller 420)
Pump/res
Nickle fittings till custom loop (silver)
Mjuka rör till custom loop (mattsvart, t.ex. EK-Tube ZMT)
Svarta 120/140mm RGB fläktar
Kanske också en Aquacomputer high flow next
Hör av er via PM eller här i tråden om ni är intresserade och har något av ovanstående att erbjuda!