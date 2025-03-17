Marknad Komponenter

Intel 13700k + Mobo+Kylare+32GBRAM

Säljes Komponenter Publicerad igår 22:24
Högsta bud: 3 700 kr
Antal bud: 5 st
silvertejp1818 (Viktor)
Uppsala, Uppsala
Skickas & Avhämtning
Kvitto finns
8

Då jag ska uppgradera
så vill jag kolla intresset för följade

ASUS ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI
32,0GB 2400MHz
Intel Core i7 13700K
Noctua processor fläkt

Kvitto finns och flesta tillbehör finns kvar

säljer helst som ett packet

men kan sälja var för sig också,

Kan skickas mot betalaning av frakt

Bud!

Kommentarer till annonsen (8)
