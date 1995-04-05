Dell Precision 5540 14" i9-9980HK/64GB/1TB/NVIDIA Quadra T2000 2GB
Tja,
Jag har refurbat en arbetshäst. Datorn kommer med nyinstallerat Windows 11 Pro - redo att köras direkt. Den är rengjord, ny kylpasta överallt, nya kylpads där det ska. Fläktar mår bra, går tyst trots prestandan. Batteriet visar bra hälsa i bios.
Lät den trycka en heldel benchmark och verkar ändå spela lite på också, tex wow och andra klassiska titlar. Men men, ni vet ju ofta bäst själva
Den är i toppskick hur som, inga skador.
14" skärm med full hd upplösning, datorn i sig räknas nog som 15,6" men tolkar det som att skärmen är 14".
Bakgrundbelyst tangentbord
Intel i9-9980HK
Enorma 64GB minne
1TB m2 disk
Grafikkort Nvidia Quadra T2000 2GB
Intel UHD Inbyggt Grafikkort
Webcam, USB, USB C, Wifi, Nätverkskort, Hdmi
Dells orginal laddare med lite högre effekt.
Rekade priser på refurbsidor, allt från tyska slitna för 8500:- till mycket bra skick upp till 14 000:- på tex refurbed.se
Tar ett bra bud där någonstans imellan kanske?