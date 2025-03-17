RTX 5080 ASTRAL | Säljes/Bytes

Hej!

Jag är ute efter att sälja mitt RTX 5080 Astral då jag istället vill ha ett Founders Edition. Är även öppen för byte om du har ett FE. Alternativt kan jag tänka mig ett byte mot RTX 5090 (+ pengar från min sida) eller RTX 4090.

Kortet är i fint skick och fungerar helt utan problem. Det finns en liten kosmetisk skråma längst ner till höger (syns på andra bilden om man kollar noggrant). Jag själv lade inte ens märke till den förrän långt senare.

Stabilt och felfritt

Inköpt på Komplett – kvitto finns

Originalkartong och tillbehör medföljer

Jag föredrar upphämtning (Skåne), men kan skicka om köparen vill. Vid frakt tar jag dock inget ansvar för hanteringen, men packar självklart ordentligt. Vid byte skickar jag inte först.

PS: Pappret på andra bilden har inget med grafikkortet att göra – bilden är äldre och visar bara sidan av kortet samt skråman.