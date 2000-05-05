Ryzen 5800X3D, Tomahawk Max B450, Ballistix 16GB 3600Mhz CL14
Ryzen 5800X3D
Har uppgraderat datorn så tänkte kolla intresset för mina gamla komponenter. Allt fungerar felfritt och CPU:n har körts -30 på alla cores och kylts med en NH-D15S. Alla lådor och tillbehör finns kvar.
OBS: Säljes endast som ett paket.
Köparen står för eventuell frakt - skickas spårbart med PostNord.