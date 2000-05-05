Marknad Komponenter

Ryzen 5800X3D, Tomahawk Max B450, Ballistix 16GB 3600Mhz CL14

barr1 (Andreas)
Dec 2009
Har uppgraderat datorn så tänkte kolla intresset för mina gamla komponenter. Allt fungerar felfritt och CPU:n har körts -30 på alla cores och kylts med en NH-D15S. Alla lådor och tillbehör finns kvar.

OBS: Säljes endast som ett paket.

Ryzen 5800X3D
Tomahawk Max B450
Ballistix 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz CL16

Köparen står för eventuell frakt - skickas spårbart med PostNord.

