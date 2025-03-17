Gainward Phantom RTX 4090
Annonsen är verifierad via
Säljes Grafikkort Publicerad igår 21:35
Högsta bud: 13 000 kr
Antal bud: 4 st
OBS! Bud är inte bindande
Logga in för att lägga ett bud.
5
Säljer nu mitt Gainward Phantom RTX4090 eftersom
Kortet är i fint skick och har mest använts till Battlefield4 och Simracing.
Inköpt på Komplett 22/10 -22
Priside 12.000Kr eller bud.
Kan skickas och då betalar köparen frakten
Säljer nu mitt Gainward Phantom RTX4090 eftersom
jag uppgraderat till RTX5090.
Kortet är i fint skick och har mest använts till Battlefield4 och Simracing.
Kortet kommer i originalkartong med alla originaldelar och kortet ligger i
original static påsen.
Inköpt på Komplett 22/10 -22
Elektroniskt kvitto finns.
Priside 12.000Kr eller bud.
Skambud kommer ej att besvaras.
Betalning sker med Swish
Kan möta upp vid försäljning upp till 10 mil från Gävle.
Kan skickas och då betalar köparen frakten
kolla även upp om kortet är försäkrat med den frakten ni vill ha