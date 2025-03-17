Gainward Phantom RTX 4090

Säljer nu mitt Gainward Phantom RTX4090 eftersom

jag uppgraderat till RTX5090.

Kortet är i fint skick och har mest använts till Battlefield4 och Simracing.

Kortet kommer i originalkartong med alla originaldelar och kortet ligger i

original static påsen.

Inköpt på Komplett 22/10 -22

Elektroniskt kvitto finns.

Priside 12.000Kr eller bud.

Skambud kommer ej att besvaras.

Betalning sker med Swish

Kan möta upp vid försäljning upp till 10 mil från Gävle.

Kan skickas och då betalar köparen frakten

kolla även upp om kortet är försäkrat med den frakten ni vill ha