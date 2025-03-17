Gamingdator RTX 4060, I5-12400F

Säljer gamingdatorn som mest samlar damm.

Det är en webbhallen config, kvitto finns.

- Intel Core i5-12400F / 6 cores / 12 threads / 4.4GHz

- ASUS Dual GeForce RTX 4060 8GB

- Kingston FURY Beast RGB DDR4 3200MHz 16GB

- Kingston NV2 M.2 1TB

- ASUS PRIME B760M-A WIFI D4

- be quiet! Pure Rock 2 - Svart

- Cooler Master MWE 650W V2 / 80+ Gold

- Phanteks Eclipse G360A / Tempered Glass

- Windows 11 Home 64-bit Swedish

Hämtas i Ursvik eller levereras gratis inom Stockholm Län.

Datorn kommer med windows 11.

Vid snabb affär kan en Samsung LS24AG32x följa med, 1080p, 24 tum, 165Hz skärm följa med.