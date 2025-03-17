Gamingdator RTX 4060, I5-12400F
Pris: 7 000 kr
Säljer gamingdatorn som mest samlar damm.
Det är en webbhallen config, kvitto finns.
- Intel Core i5-12400F / 6 cores / 12 threads / 4.4GHz
- ASUS Dual GeForce RTX 4060 8GB
- Kingston FURY Beast RGB DDR4 3200MHz 16GB
- Kingston NV2 M.2 1TB
- ASUS PRIME B760M-A WIFI D4
- be quiet! Pure Rock 2 - Svart
- Cooler Master MWE 650W V2 / 80+ Gold
- Phanteks Eclipse G360A / Tempered Glass
- Windows 11 Home 64-bit Swedish
Hämtas i Ursvik eller levereras gratis inom Stockholm Län.
Datorn kommer med windows 11.
Vid snabb affär kan en Samsung LS24AG32x följa med, 1080p, 24 tum, 165Hz skärm följa med.