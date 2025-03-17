Söker grej/konsol för att få Disney+ osv i 4K på tv.

Hej. Ursäkta den lite luddiga rubriken.

Jag har en gammal tv som inte stödjer apparna Disney+ HBO osv.

Grejerna jag har för dom apparna är PS4 och Chromecast som funkar bra i 1080p men stödjer ej 4K som min tv har.

Så nu letar jag efter en grej som får filmappar att fungera i 4K.

Det kan vara en PS4 Pro eller en nyare Chromecast eller vad som.

Spelar inte så stor roll vad det är så länge den har en fjärrkontroll/kontroller och är ej dyr.

Har du en tex en PS4 Pro eller Xbox som är kass på något vis men funkar för mitt ändamål så kan det vara intressant. Funktion och pris avgör. Kan tänka mig byte med.

Priset är avgörande för jag behöver inte denna grejen, det är mer att jag vill ha den.

Hör av er med vad ni har och vad ni vill ha för den. Har ni frågor så ta det gärna i PM tack.

Gött mos 👍