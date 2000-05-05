Marknad Processorer

AMD Ryzen 5 1500X

Annonsen är verifierad via IDkollen
Skänkes Processorer Publicerad idag 10:44
Pris:  -
Profilbild av LeJoke
LeJoke (Joakim)
Medlem sedan
Aug 2012
Foruminlägg
958
Annonser
27
Marknadsbetyg
5,00 / 5
Skicka meddelande
Stockholm, Nacka
Avhämtning
6

En gammal processor jag hittade i garderoben under lite städning. Bör fungera som den ska, välkommen att hämta. Finns i Nacka Ektorp

Rapportera
Kommentarer till annonsen (6)
Läs fler kommentarer