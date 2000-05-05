[Defekt] Acer Predator XB27U

Halloj!

En Acer predator skärm

IPS

240hz tror jag? UHD

G-sync modul

Strömsladd finns med.

Riktig bra skärm tills den inte längre fungerade haha.

Åkte lätt i golvet på förra dreamhack och hade som plan att försöka fixa den men livet har kommit emellan och nu har den stått i ett halvår utan åtgärd typ.

Panelen är hel och skärmen tänder upp men flickrar mest. Försökte ta en bild. Man kan iaf läsa ”Cable not connected” och när den varit kopplad till en dator får man också upp Windowsskärmen då och då men flickrar fram och tillbaka.

Ser gärna att den går till någon som är intresserad av att laga över någon som tänker att dom kan sälja den för några kronor på tradera.

Finns att hämta i Stockholm, Nacka, kan troligtvis mötas någonstans med föredrar avhämtning.

Jocke