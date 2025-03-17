Marknad Processorer

i5 12400F + MB o Ryzen 5 1500X + MB

Utgångspris: 750 kr
Antal bud: 2 st
Skåne, Helsingborg
Efter lite uppgradering har jag en 12400F med tillhörande B760 kort över.
Har även en Ryzen 5 1500X med tillhörande B350 itx MM

1000kr för Intel och 750kr för AMD alt högstbjudande.

Allt fungerar och finns att hämta utanför Helsingborg eller skickas efter betalning.

