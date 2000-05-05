Logitech Z-5500 + Corsair type 4 vitt kabelkit

Hej,

Dags att rensa lite prylar efter flytt:

Logitech Z-5500 5.1 högtalare

Har haft dessa som ljudsystem i vardagsrummet ett par år och varit supernöjd. I och med flytt så passar inte kabeldragningen för bakre högtalarna i nya vardagrummet, så fick byta till trådlösa. Allt funkar som det ska. Finns små repor på subwoofern samt att den är lite kantstött (se bild). Fjärrkontroll följer med, dock saknas batteriluckan så idag sitter det tejp på baksidan.

Finns ingen originalkartong eller kvitto kvar, och subwoofern väger lite så jag har dessvärre inget bra sätt att frakta. Endast hämtning på plats alt. så kan jag köra ut inom en kort radie.

Prisidé: 500:- kr? om fler är intresserade avslutar jag budgivningen 48h efter första bud.

Corsair type 4 white sleeves kit

Köpte dessa för ett par månader sedan från en medlem här på SweC. Blev dock förbannad på ljudet ifrån min corsair PSU så den fick gå i retur (tack NZXT). Har därför ingen användning av dessa längre. Satt i min PC i 2 dygn. Har inte testat all kablar då behovet inte fanns, men "de vanliga" funkar utan problem. Har möjlighet att skicka dessa.

Prisidé: 300:- kr

Köptes för 300 + frakt, så tänker att jag släpper dem för samma peng så blir det fair play mot tidigare ägare.

Allt finns i Tullinge, Stockholm.