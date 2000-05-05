Marknad Övrigt

Geforce Now - 12mån presentkort

Pris:  1 000 kr
andreas_dock (Andreas Dock)
Halland
Skickas
Kvitto finns
7

Har tre stycken kort, 1000kr/st.

Mer info finns här:
https://www.nvidia.com/sv-se/geforce-now/

Kan lösas in mot 12 månaders Performance medlemskap eller 6 månaders Ultimate-medlemskap
https://www.nvidia.com/sv-se/geforce-now/gift-cards/

De är köpta direkt från Nvidias hemsida (som jag länkar till) och tanken var att jag och barnen skulle kunna spela utan krav på kraftfull hårdvara i hemmet.

Men tiderna förändrades och kraven blev annorlunda här hemma, så därav förblev koderna oförbrukade

