Geforce Now - 12mån presentkort

Pris: 1 000 kr
7
Mer info finns här:
Kan lösas in mot 12 månaders Performance medlemskap eller 6 månaders Ultimate-medlemskap
Har tre stycken kort, 1000kr/st.
Mer info finns här:
https://www.nvidia.com/sv-se/geforce-now/
Kan lösas in mot 12 månaders Performance medlemskap eller 6 månaders Ultimate-medlemskap
https://www.nvidia.com/sv-se/geforce-now/gift-cards/
De är köpta direkt från Nvidias hemsida (som jag länkar till) och tanken var att jag och barnen skulle kunna spela utan krav på kraftfull hårdvara i hemmet.
Men tiderna förändrades och kraven blev annorlunda här hemma, så därav förblev koderna oförbrukade