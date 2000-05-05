NYTT: PNY GeForce RTX 5070 OC

Säljer ett helt nytt, oöppnat PNY GeForce RTX 5070 OC som jag fått i ett garantiärende.

https://www.komplett.se/product/1321084/datorutrustning/dator...

Kan tänka mig byta mot 5070 TI eller 5080 + pengar till dig.

Kan skickas kostnadsfritt inom Sverige eller hämtas i Lund.

Ansvarar ej för transport, kommer vara paketerat i den förpackning & material som Komplett skickade det med.

Tar endast Swish.

Har många bra betyg i tråden för marknadsreferenser.

Skriv vid frågor