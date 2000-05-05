Marknad Grafikkort

NYTT: PNY GeForce RTX 5070 OC

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Grafikkort Publicerad idag 14:59
Pris:  6 000 kr
Profilbild av Leyer
Leyer (Cevin)
Medlem sedan
Mar 2013
Foruminlägg
1062
Annonser
18
Marknadsbetyg
5,00 / 5
Skicka meddelande
Skåne, Lund
Skickas & Avhämtning
Kvitto finns
1

Säljer ett helt nytt, oöppnat PNY GeForce RTX 5070 OC som jag fått i ett garantiärende.
https://www.komplett.se/product/1321084/datorutrustning/dator...
Kan tänka mig byta mot 5070 TI eller 5080 + pengar till dig.

Kan skickas kostnadsfritt inom Sverige eller hämtas i Lund.
Ansvarar ej för transport, kommer vara paketerat i den förpackning & material som Komplett skickade det med.
Tar endast Swish.

Har många bra betyg i tråden för marknadsreferenser.
Skriv vid frågor

Rapportera
Kommentarer till annonsen (1)
Läs fler kommentarer