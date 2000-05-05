NYTT: PNY GeForce RTX 5070 OC
Annonsen är verifierad via
Säljes Grafikkort Publicerad idag 14:59
Pris: 6 000 kr
1
Säljer ett helt nytt, oöppnat PNY GeForce RTX 5070 OC som jag fått i ett garantiärende.
Kan skickas kostnadsfritt inom Sverige eller hämtas i Lund.
Har många bra betyg i tråden för marknadsreferenser.
Säljer ett helt nytt, oöppnat PNY GeForce RTX 5070 OC som jag fått i ett garantiärende.
https://www.komplett.se/product/1321084/datorutrustning/dator...
Kan tänka mig byta mot 5070 TI eller 5080 + pengar till dig.
Kan skickas kostnadsfritt inom Sverige eller hämtas i Lund.
Ansvarar ej för transport, kommer vara paketerat i den förpackning & material som Komplett skickade det med.
Tar endast Swish.
Har många bra betyg i tråden för marknadsreferenser.
Skriv vid frågor