Marknad Spelkonsoler

Div Xbox kontroller

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Spelkonsoler Publicerad idag 16:20
Utgångspris: 1 kr
Antal bud: 0 st
OBS! Bud är inte bindande

Logga in för att lägga ett bud.

Profilbild av ringstorp
ringstorp (Linus)
Medlem sedan
Sep 2016
Foruminlägg
552
Annonser
90
Marknadsbetyg
5,00 / 5
Skicka meddelande
Skåne, Helsingborg
Skickas & Avhämtning
Kvitto finns
1

Hej!

Jag säljer 3 olika xbox kontroller.

Original svart

DOOM: The Dark Ages Limited Edition

PDP REALMz™: Minecraft Steve Diamond

Den vanliga svarta kommer som den är men med återuppladdningsbara batterier. Ingen låda, kvitto eller kabel. Pris från 250:-

DOOM-kontrollen kommer med originallåda och återuppladdningsbara batterier. Ingen kabel medföljde till den. Kvitto från Inet. Några månader gammal och sparsamt använd. Pris från 550:-

Minecraft-kontrollen kommer också i originalkartong med allt som kom med den. Har inte använt koden man fick med. Kvitto från Turtle Beach. Använd ett par gånger. Pris från 600:-

Budgivning på alla och jag säljer till vem jag vill osv kan skicka mot att köparen betalar frakt eller hämtas i Helsingborg.

Allt gott
Linus

Rapportera
Kommentarer till annonsen (1)
Läs fler kommentarer