Div Xbox kontroller

Jag säljer 3 olika xbox kontroller.
Original svart
DOOM: The Dark Ages Limited Edition
PDP REALMz™: Minecraft Steve Diamond
Den vanliga svarta kommer som den är men med återuppladdningsbara batterier. Ingen låda, kvitto eller kabel. Pris från 250:-
DOOM-kontrollen kommer med originallåda och återuppladdningsbara batterier. Ingen kabel medföljde till den. Kvitto från Inet. Några månader gammal och sparsamt använd. Pris från 550:-
Minecraft-kontrollen kommer också i originalkartong med allt som kom med den. Har inte använt koden man fick med. Kvitto från Turtle Beach. Använd ett par gånger. Pris från 600:-
Budgivning på alla och jag säljer till vem jag vill osv kan skicka mot att köparen betalar frakt eller hämtas i Helsingborg.
