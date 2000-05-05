Div Xbox kontroller

Hej!

Jag säljer 3 olika xbox kontroller.

Original svart

DOOM: The Dark Ages Limited Edition

PDP REALMz™: Minecraft Steve Diamond

Den vanliga svarta kommer som den är men med återuppladdningsbara batterier. Ingen låda, kvitto eller kabel. Pris från 250:-

DOOM-kontrollen kommer med originallåda och återuppladdningsbara batterier. Ingen kabel medföljde till den. Kvitto från Inet. Några månader gammal och sparsamt använd. Pris från 550:-

Minecraft-kontrollen kommer också i originalkartong med allt som kom med den. Har inte använt koden man fick med. Kvitto från Turtle Beach. Använd ett par gånger. Pris från 600:-

Budgivning på alla och jag säljer till vem jag vill osv kan skicka mot att köparen betalar frakt eller hämtas i Helsingborg.

Allt gott

Linus