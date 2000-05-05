Nvidia Asus 3080 TUF GAMING bytes mot motsvarande AMD - 6900xt ?

Hej,

Ute efter att byta mitt ASUS GeForce RTX 3080 10GB TUF GAMING mot ett motsvarande AMD alternativ.

Har mängder med bra marknadsreferenser här på forumet där jag köpt och sålt väldigt under åren med över 100 annonser här!

Mängder med enbart positiva marknadsreferenser finns i sweclockers egna marknadsreferns tråd:

https://www.sweclockers.com/forum/trad/1079311

Mitt kort har använts för gaming, ibland.. Dock knappt senaste 3 åren man blviit 2 barns farsa..

Det fungerar hur bra som helst och sitter i ett väl ventilerat chassi.

Vill ha en AMD motsvarighet pga Linux användare mestadels.

Jag finns i Varberg men kan mötas i Gbg trakterna eller där runt om .