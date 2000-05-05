Marknad Grafikkort

Nvidia Asus 3080 TUF GAMING bytes mot motsvarande AMD - 6900xt ?

Publicerad idag 18:09
Hej,

Ute efter att byta mitt ASUS GeForce RTX 3080 10GB TUF GAMING mot ett motsvarande AMD alternativ.

----------------------

Har mängder med bra marknadsreferenser här på forumet där jag köpt och sålt väldigt under åren med över 100 annonser här!
Mängder med enbart positiva marknadsreferenser finns i sweclockers egna marknadsreferns tråd:
https://www.sweclockers.com/forum/trad/1079311

-----------------------

Mitt kort har använts för gaming, ibland.. Dock knappt senaste 3 åren man blviit 2 barns farsa..
Det fungerar hur bra som helst och sitter i ett väl ventilerat chassi.

Vill ha en AMD motsvarighet pga Linux användare mestadels.

Jag finns i Varberg men kan mötas i Gbg trakterna eller där runt om .

