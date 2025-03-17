2 nya AirTags + Nytt be quiet! Pure Base 500 DX Svart

Har två st AirTags (oanvända) från ett 4 pack-300kr styck eller 550 för båda, kan postas/hämtas

*Lägger ut denna igen då jag inte verkar bli av med det

Nytt be quiet! Pure Base 500 DX Svart

Inköpt från Inet för ca ett år sedan, har stått helt oöppnat i förrådet då det tilltänkta projektet aldrig blir av.

Inga bud tack! Endast Swish! Kan skickas mot frakt eller hämtas i Västerås

Förbehåller mig rätten att sälja till vem, när, hur -jag vill osv.