be quiet! Pure Base 500 DX Svart

Publicerad idag 21:23
Pris:  800 kr
ultranooben (Linn)
Mar 2013
55
7
-
Västmanland, Västerås
Skickas & Avhämtning
Lägger ut denna igen då jag inte verkar bli av med det

Nytt be quiet! Pure Base 500 DX Svart
Inköpt från Inet för ca ett år sedan, har stått helt oöppnat i förrådet då det tilltänkta projektet aldrig blir av.

Inga bud tack! Endast Swish! Kan skickas mot frakt eller hämtas i Västerås
Förbehåller mig rätten att sälja till vem, när, hur -jag vill osv.

