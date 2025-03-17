Nytt be quiet! Pure Base 500 DX Svart
Pris: 800 kr
Inga bud tack! Endast Swish! Kan skickas mot frakt eller hämtas i Västerås
Lägger ut denna igen då jag inte verkar bli av med det
Inköpt från Inet för ca ett år sedan, har stått helt oöppnat i förrådet då det tilltänkta projektet aldrig blir av.
Förbehåller mig rätten att sälja till vem, när, hur -jag vill osv.