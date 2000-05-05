MSI Optix MPG341CQR 34 & EVGA RTX 2080 SUPER FTW HYBRID

Som rubriken lyder så har jag fått lite saker över.

MSI Optix MPG341CQR 34 i gott skick, inga synliga skador eller döda pixlar. Original kartong finns så kan skickas. Tänker mig eunt 2600kr.

EVGA RTX 2080 SUPER FTW3 HYBRID gått svalt och endast spelat på. Bud från 1900kr

Föredrar snabb och smidig affär över att mjölka varenda krona.

Skickas på helgen.

Säljer till vem jag vill och när jag vill osv.