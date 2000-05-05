WLmouse Beast X Pro och Max

Hej!

1st WLmouse Beast X Pro Purple med Omron Opticals

1st WLmouse Beast X Max Purple med Omron Opticals.

1000kr styck + frakt.

Bara någon månad gammal och i princip oanvända.

Kommer med Xraypay Jade Skates monterade.

Inge fel på dem. Säljer då jag redan har fler liknande men i andra färger

Båda är köpta från WLmouse egna onlinebutik.