WLmouse Beast X Pro och Max (solid sides)
1st WLmouse Beast X Pro Purple med Omron Opticals
1st WLmouse Beast X Max Purple med Omron Opticals.
SOLID SIDES på båda.
1000kr styck + frakt.
Bara någon månad gammal och i princip oanvända.
Kommer med Xraypay Jade Skates monterade.
Inge fel på dem. Säljer då jag redan har fler liknande men i andra färger
Båda är köpta från WLmouse egna onlinebutik.