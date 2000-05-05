Marknad Mus & tangentbord

WLmouse Beast X Pro och Max (solid sides)

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Mus & tangentbord Publicerad igår 14:05
Pris:  1 000 kr
Profilbild av ronz
ronz (Robin)
Medlem sedan
Mar 2009
Foruminlägg
6405
Annonser
109
Marknadsbetyg
5,00 / 5
Skicka meddelande
Gävleborg, Sandviken
Skickas & Avhämtning
Kvitto finns
2

Hej!

1st WLmouse Beast X Pro Purple med Omron Opticals
1st WLmouse Beast X Max Purple med Omron Opticals.

SOLID SIDES på båda.

1000kr styck + frakt.
Bara någon månad gammal och i princip oanvända.
Kommer med Xraypay Jade Skates monterade.

Inge fel på dem. Säljer då jag redan har fler liknande men i andra färger

Båda är köpta från WLmouse egna onlinebutik.

Rapportera
Kommentarer till annonsen (2)
Läs fler kommentarer